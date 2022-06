Éden Park de um espaço abandonado e esquecido a um projecto moderno cancelado

22/06/2022

A apresentação do projecto, agora com parecer negativo do IPC, data de 18 de Março de 2014, altura que o arquiteto responsável pelo projecto, Carlos Hamelberg, fez a sua apresentação, em Mindelo e que em Abril de 2014, o seu antecessor, o Instituto da Investigação e do Património Cultural (IIPC) esteve em São Vicente, em sessão de trabalho juntamente com a Câmara Municipal e os proprietários sobre o processo de reabilitação do Éden Park.

Na altura, o IIPC garantiu que desejo é que o Éden Park seja restaurado, “tal como os mindelenses o desejam”, mas estavam a analisar o “tipo de intervenção” que vai ser feita no edifício que deve ir ao “encontro das características do edifício”, que está situado no Centro Histórico do Mindelo, que é também classificado como património Nacional.

E pelo seu valor histórico que este edifício do Eden Park possui, os mindelenses defendem que por estar situado no coração da cidade e pelo facto de o Centro Histórico do Mindelo ser sido classificado como património Nacional o local merecia uma melhor atenção.

Embora muitos sejam as vozes que se levantaram contra a decisão do IPC, é de recordar que a cidade do Mindelo usufrui de um plano de preservação legal e valorização do seu património, que tem interesse histórico, arqueológico, artístico, científico e social, a ser elaborado em conjunto pelo Estado, autarquia e munícipes.

Logo defendem que o desaparecimento do antigo e o ressurgimento deste novo edifício “é mais um bocado da história desta cidade que desaparece”.

E chamam a atenção para o facto de a cidade estar a ser vítima, nos últimos anos, de um “desenfrear de destruição do património histórico da cidade”.

Por outro lado, existem as vozes, que chamam a atenção pelo estado de degradação e perigo que o local se encontrava e que servia, como “casa de banho público”, lixeira a céu aberto e que por várias vezes o Noticias do Norte abordou este assunto, trazendo a baila o estado de abandono que o local vivia.

Na altura, em 2013, o Notícias do Norte, com o intuito de apurar algumas denúncias sobre o estado de degradação do local, na reportagem o NN escreveu e mostrou o local onde o público mindelense riu, chorou, bateu palmas e conheceu o mundo através dos filmes. Falou e mostrou o filme de terror, que agora parece esquecido pelos mesmo que na altura foram os críticos pelo abandono.

Dizem que o parecer do IPC é valido, já que obra é ilegal, à luz da lei que elegeu o Centro Histórico de Mindelo Património Nacional de Cabo Verde.

“O abandono deste edifício é um crime imperdoável cujos autores deveriam ser responsabilizados. E agora a obra continua parada porque alguns assim o querem”, decidam de uma vez.

“Ele pode sim ser reconvertido para usos modernos tais como: salas de espetáculo, conferências, palestras, desfiles, festivais, passarelas, bailes, incluindo pequenas salas de cinema e projecção. Enfim um sem número de finalidades” sugere outro entrevistado, que afirma que o Eden Park não volta mais e que cumpriu a sua missão.