Menor de 13 anos entre os implicados na morte de Agente da Guarda Prisional

21/06/2022 23:51 - Modificado em 22/06/2022 00:00

As autoridades nacionais desencadearam uma forte operação de caça aos delinquentes, na sequência do assassinato de um Agente da Guarda Prisional, na madrugada de domingo, na Cidade da Praia.

Ao grupo de 4 detidos no passado domingo, outras duas foram detidas nas últimas horas e apresentadas à Justiça, que colocou 5 em prisão preventiva e ordenou o “internamento” do menor de 13 anos, no Centro Orlando Pantera.

O envolvimento deste menor neste crime bárbaro está a intrigar vários setores da Sociedade.

A PN que apela à serenidade, face a este acontecimento, promete, no entanto, tudo fazer para garantir a tranquilidade de todos os cidadãos.

Entretanto, continuam a monte 3 outros suspeitos da morte de João Montrond Alves, ocorrido na madrugada de domingo, em Achada Grande Trás.

Segundo informa a PN, juntamente com os detidos foram apreendidas 3 pistolas boca bedju e uma faca, armas que se suspeitam tenham sido utilizadas pelo infratores para “render, agredir e roubar” tanto a vítima mortal, como um seu irmão, agredido na cabeça.

