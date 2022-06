Estação das chuvas prevista para iniciar mais cedo em meados de Junho e terminar mais tarde em meados de Outubro

De acordo com a previsão sazonal (ou de consenso) do INMG (Instituto Nacional de Meteorologia e Geofísica) este ano de 2022, a estação das chuvas inicia mais cedo em meados de Junho e terminará mais tarde em meados de Outubro. Quanto à precipitação, prevê-se chuvas normais, em todo o arquipélago, com tendência excedentária, de Junho a Agosto.

Conforme informação avançada pela INMG, em geral, para todo o arquipélago, a previsão nacional e a do consenso apontam para “probabilidades de chuvas normais” com tendência à excedentárias para o primeiro trimestre Junho/Julho/Agosto, e chuvas normais ou em torno da normal climatológica, para o segundo trimestre Julho/Agosto/Setembro.

O instituto verificou ainda que há tendência para o início de estação ser normal a precoce (meados de Julho), o fim da estação ser tardio (meados de Outubro) e as sequências secas serem curtas.

“É importante realçar que esta previsão não descarta a probabilidade de ocorrência de eventos extremos (chuva intensa, depressões tropicais, ventos fortes e agitação marítima), que podem atingir todo ou parte arquipélago, com intensidades variadas”, informou o INMG.