Daniel Jesus “sabemos o que se passa na casa do vizinho, mas o Mindelense não vai pagar 100 contos à um jogador” c/vídeo

20/06/2022 23:20 - Modificado em 20/06/2022 23:20

No quarto trecho da nossa entrevista com o presidente do Mindelense, Daniel Jesus, falamos sobre valores que são pagos aos jogadores .

O clube segundo o presidente “tem o terceiro orçamento para a equipa de futebol da ilha e a média de salários dos nossos jogadores é equivalente a um salário mínimo nacional, porque o clube não tem condições para mais”. E defende que cada clube paga o que pode e que os campeões nacionais pagam o que a sua realidade permite e vai continuar no mesmo caminho: rigor orçamental.