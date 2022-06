Navio Kriola perde hélice e vai os estaleiros navais da Cabnave para reparação

20/06/2022 23:00 - Modificado em 20/06/2022 23:02

A informação foi avançada no Mindelo, pelo ministro do Mar, Abraão Vicente, que assegurou que a hélice se perdeu no largo da Ribeira da Barca, em Santiago, e agora todas as instituições do Ministério do Mar deverão trabalhar para dar vazão e identificar as causas do incidente.

Entretanto, admitiu a mesma fonte, citada pela agencia de noticias, que “em último caso” vai haver ruptura nos transportes marítimos.

Em 2019, o navio teve o mesmo problema relacionado com a hélice e os veios e que obrigou a sua paragem por cerca de cinco meses.

Nessa altura, a CV Interilhas foi obrigada a alugar o navio San Gwann, que foi afretado à uma companhia espanhola e com bandeira de Malta, para substituir Kriola nas operações.