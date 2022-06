Porto Novo/São João 2022: CM faz balanço positivo da VI Edição da Feira Agropecuária de Santo Antão

20/06/2022 16:52 - Modificado em 20/06/2022 16:52

A VI edição da Feira Agropecuária de Santo Antão (Fepasa) realizada no polivalente de Berlim terminou no domingo, 19, e a Câmara Municipal do Porto Novo deu nota positiva a este certame que juntou pessoas dos vários concelhos da ilha e não só.

“Avaliamos de forma positiva o grande evento que após dois anos suspenso, devido a pandemia da Covid-19, regressou com cerca de 60 expositores de toda a ilha”, referiu a autarquia em nota.

A Câmara Municipal sublinhou que esta iniciativa tem contribuído para revelar a importância da agricultura tradicional, para o equilíbrio do ambiente e preservação do património cultural das nossas comunidades, colocando em destaque produtos agrícolas e artesanais da ilha como o sabor, o perfume, o gosto, a cor e a textura do saber fazer das nossas gentes.

“É um espaço de divulgação das potencialidades do meio rural, numa expectativa de valorização da sua diversidade e qualidade da sua cultura e dos seus produtos”, indicou.

A FEPASA contou com a participação de agricultores, artesãos e de outras atividades que se relacionam com o mundo rural, assim como, os produtores de licores, doces tradicionais, compotas e entidades promotoras deste movimento.

Para além de dar a “conhecer e promover os hábitos e costumes”, a feira segundo a Câmara Municipal de Porto Novo, serve ainda para “reviver memórias esquecidas” ao longo do tempo, num contexto inovador e favorecedor de vivências tradicionais.

Ao longo dos anos, a Feira tem contado com um programa de animação, que inclui o Kolá Sonjon, grupos de tamboreiros, grupos locais de música tradicional, passagens de filmes clássicos e animação diversa.

A VI edição da Feira Agropecuária de Santo Antão (Fepasa) aconteceu de 17 a 19 de junho com a participação de 60 expositores de toda a ilha.

AC