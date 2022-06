São Vicente: Ribeira Bote, Salamansa e São Pedro já contam com um roteiro turístico

O auditório da FAED, em Mindelo, recebeu a Socialização dos Roteiros Turísticos Comunitários e Apresentação da Agenda Cultural Comunidades de Valor. Os novos integrantes são as comunidades de Ribeira Bote, Salamansa e São Pedro. O objetivo primordial visa impulsionar o desenvolvimento socioeducativo e económico destas três comunidades.

Em nota, as comunidades de Ribeira Bote, Salamansa, São Pedro, passam a dispor de mapas devidamente assinaladas e uma agenda cultural na plataforma digital do facebook, denominada Agenda Cultural de Comunidades de Valor de São Vicente.

Este projeto que já se encontra na reta final, tem como objetivo primordial de “impulsionar o desenvolvimento socioeducativo e económico destas três comunidades”.

Este estimulo é feito através da promoção da cultura, da criatividade, da convivialidade e da inclusão social como “valores que geram dinâmicas de desenvolvimento, abrangendo um público de baixa renda económica, desempregados e em situação vulnerável”.

O projeto Comunidades de Valor _ A Economia Criativa como Agregadora de Valor nas Comunidades é financiada pela Cooperação Luxemburguesa, no âmbito do Fundo de Descentralização Cabo Verde.

Este por sua vez, tem apoio técnico e a gestão do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), em estreita articulação com o Governo de Cabo Verde, através da Direção Nacional do Planeamento, sob a responsabilidade da Câmara Municipal de São Vicente.

