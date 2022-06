Académica do Mindelo x Rosariense e Botafogo x Palmeira do Sal nas meias finais do campeonato nacional de futebol

20/06/2022 12:04 - Modificado em 20/06/2022 12:27

O sorteio das meias finais do campeonato nacional de futebol sénior masculino, realizado na manhã desta segunda-feira, ditou os encontros entre a Académica do Mindelo VS Rosariense e o Botafogo x Palmeira do Sal. Os jogos estão agendados para os dias 25 de junho, primeira mão e 02 de julho, segunda mão.

A Academica recebe em casa, na primeira mão o Rosariense para o que muitos apelidam de uma final antecipada da prova. Do outro lado, o Palmeira viaja para o Fogo.

O Rosariense de Santo Antão terminou a fase de grupos na liderança do grupo A com 16 pontos, o Palmeira do Sal foi o primeiro do grupo B com 13 pontos, a Academica do Mindelo lider do grupo C 11 pontos. E o Botafogo, melhor segundo lugar da fase de grupos.

O sorteio foi realizado de forma livre, independentemente do agrupamento dos clubes na primeira fase e o jogo da segunda mão está marcado para 02 de Julho.

A final do campeonato está agendada para 09 de Julho, no Estádio Arsénio Ramos, na Ilha da Boa Vista.