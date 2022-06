Daniel Jesus abre a porta da saída e acha que é hora de “alternância na direção do Mindelense” C/Vídeo

19/06/2022 23:57 - Modificado em 19/06/2022 23:58

O Presidente do Mindelense defende que a direcção deve ser responsabilizada pelo momento que a equipa de futebol atravessa, pois foi a direcção que fez as escolhas dos treinadores e jogadores. Daniel Jesus abre a porta da saída e considera que “é hora de alternância na direcção do Mindelense“. Com isto desafia os críticos da direção a se constituírem em alternativa nas …urnas.