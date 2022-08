Basquetebol/Qualificação para Mundial: Edy Tavares no topo da lista dos candidatos a MVP da FIBA-Africa

26/08/2022 16:14 - Modificado em 26/08/2022 16:15

O basquetebolista internacional cabo-verdiano, Edy Tavares, 2,21 metros, lidera o ranking da FIBA-África para a eleição do MVP (melhor jogador) da janela de qualificação africana para o Mundial, cuja votação vai decorrer durante os jogos de qualificação.

O basquetebolista do Real Madrid (Espanha), Edy Walter Tavares, comanda o ranking dos superstars com 20 pontos, num universo de nove candidatos referenciados pela FIBA-África, seguido de Kuany Ngor Kuany do Sudão do Sul, com 19, do egípcio Assem Marei com 11, do senegalês Gorgui Dieng com sete e do nigeriano Chimizie Metu, com cinco pontos.

De acordo com a lista, na sexta posição vem o angolano Childe Dundão (três pontos), seguido do Makram Ben Romdhane da Tunísia (dois), do costa-marfinense Souleyman Diabate (dois) e de Jordan Sakho, da RD Congo, também com dois pontos.

A FIBA-África espera que a competição, que arrancou esta quarta-feira, com Cabo Verde a inaugurar a quarta janela africana de qualificação para o Mundial diante da Guiné Conacri, vai ser acirrada, sustentando que à medida que as selecções se aproximam cada vez mais da qualificação para a Copa do Mundo, aumenta a competitividade.“Qual superstar você acha que se destaca do resto nesta janela?”, questiona a FIBA-África.

Com três jogos por realizar no curto espaço de três dias, o combinado cabo-verdiano joga esta sexta-feira com a Guiné Conacri, volta a subir a quadra deste pavilhão em Abidjan já no sábado, 27, às 12:00 cabo-verdiana, para defrontar a sua congénere de Angola, sendo certo que a turma crioula encerra a sua participação nesta fase no domingo, 28, ante os anfitriões da Costa de Marfim, partida agendada para às 19:00.Inforpress