Académica do Mindelo e Botafogo nas meias-finais do nacional de futebol

19/06/2022 23:30 - Modificado em 19/06/2022 23:30

Empate a uma bola, no jogo da sexta jornada do grupo C, colocou as duas equipas, a Académica do Mindelo, como líder do grupo com 11 pontos, e o Botafogo, como melhor segundo classificado geral nas meias-finais do campeonato nacional de futebol.

Jogo intenso e bem disputado tecnicamente, com as duas equipas a darem o melhor de si, com sinal mais para a Micá que após várias oportunidades, conseguiu inaugurar o marcador aos 44 minutos por Di Maldini. O camisa 21 marcou pela segunda vez no campeonato.

O resultado manteve-se durante toda a segunda parte, com o golo do empate a surgir aos 96 minutos,isso após a equipa liderada por Danilo Dinis conhecer o resultado do jogo entre Rosariense e Sporting. É que um empate seria suficiente para a equipa do Fogo alcançar a liderança da prova.

E aos 90+6 minutos, Sy marcou o golo da passagem às meias finais no prolongamento. Um empate que não estava nas contas da Micá, mas o importante, era sobretudo garantir a passagem para a fase seguinte, conforme Carlos Machado, que considerou que o resultado entre o Rosariense e o Sporting da Praia foi essencial para a equipa do Fogo, que não desistiu do jogo e conseguiu os seus objectivos.

“Por conhecerem os resultados dos outros jogos que no intervalo já eram bastante dilatados, reagiram e vieram para cima. Como costumo dizer, não jogamos sozinhos e acabamos por sofrer um golo que não devíamos. Tive a impressão de que o guarda-redes hesitou um pouco, mas o que interessa é passar para as meias-finais”, vincou.

Do lado contrário, Danilo Dinis disse que a estratégia da equipa era exactamente o que foi demonstrada dentro do campo, fechar os espaços a Micá mas infelizmente acabaram por sofrer o golo na primeira parte, mas na segunda parte foram obrigados a correr atrás do resultado, essencialmente por conta do resultado do jogo Sporting x Rosariense e conseguimos empatar”.

Agora o objectivo, de ambas as equipas é continuar esta campanha até ao fim.

EC