Centro Social SOS de S. Vicente apela a mais adesão de padrinhos para continuar missão de proteger crianças

19/06/2022 23:19 - Modificado em 19/06/2022 23:19

A directora do Centro Social SOS Mindelo, Graça Gomes, quer mais pessoas a aderir ao programa de padrinhos permitindo à instituição dar continuidade à missão de proporcionar às crianças um ambiente tranquilo e acolhedor.

A responsável fez o apelo a propósito da Gala Padrinhos que o centro realizou hoje no Centro Cultural do Mindelo.

Segundo a mesma fonte, a instituição, ligada às Aldeias Infantis SOS Cabo Verde, dispõe neste momento de 400 padrinhos e madrinhas, mas, infelizmente, só cerca de 200 estão activos.

“Queremos ter mais padrinhos, madrinhas, amigos e parceiros a nos ajudar, porque só assim podemos levar adiante a nossa missão de dar às crianças um ambiente familiar, acolhedor, seguro e protetor”, sublinhou Graça Gomes, reiterando a importância de todos para o futuro da nova geração.

Como forma de agradecer aos que participaram e continuam na “empreitada”, o Centro Social SOS realiza na noite de hoje, no Centro Cultural do Mindelo, a sétima edição da Gala Padrinho, que também se enquadra na programação da campanha de responsabilização parental.

O evento, conforme a responsável, servirá mais uma vez para socializar os meandros da campanha, mas, também proporcionar aos padrinhos e parceiros momentos culturais, com participação de artistas graúdos e mirins.

Do leque de artistas inclui-se tocadores de tambor, adultos e crianças, que vão antecipar as festas de São João, ainda o cantor Fábio Ramos, as cantoras Bibia Silva, Carmen Silva e Nadine Silva (mãe, filha e neta), a dançarina Noelisa Santos e os filhos, e ainda o grupo de dança Pilukanos.

A gala conta ainda com um pequeno ´sketch´ dos alunos do curso de teatro T18 do Centro Cultural Português do Mindelo sobre responsabilidade parental.

Para além da gala, ainda inserida na campanha de responsabilização parental, o Centro Social SOS realiza nesta segunda-feira, 20, uma pequena corrida, na Avenida 12 de Setembro, no Mindelo, com a participação de crianças de jardins de infância e de escolas básicas.

Já na terça-feira, 21, está agendada uma corrida de 30 quilómetros, partindo das instalações do centro e passando por artérias da cidade do Mindelo, que terá a participação de atletas de São Vicente e Santo Antão e ainda, como convidado especial, o atleta português João Paulo Félix.

Inforpress