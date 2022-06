Santo Antão/Drogas: Autoridades policiais confirmam recolha de 36 quilos de haxixe nas proximidades da Ribeira Torta

19/06/2022 23:12 - Modificado em 19/06/2022 23:12

As autoridades policiais no concelho do Porto Novo, em Santo Antão, confirmaram este domingo a recolha, esta sexta-feira, 17, nas proximidades da zona piscatória da Ribeira Torta de 36 quilos de haxixe.

O comandante da Esquadra da Polícia Nacional no Porto Novo, Cipriano Bandeira, explicou que os 36 quilos de haxixe foram encontrados por um grupo de pescadores que se encontrava na faina pesqueira nas proximidades da Ribeira Torta, conforme avançou a Inforpress.

Os pescadores comunicaram a ocorrência às autoridades policiais que, de imediato, fizeram deslocar os agentes ao local para a recolha da droga.

A Polícia Nacional vai agora desencadear as investigações com vista a conhecer a origem da droga que deu à costa nas costas do concelho do Porto Novo, mais precisamente nas proximidades da Ribeira Torta.