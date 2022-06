Cabo Verde tem cerca de 2429 trabalhadores domésticos inscritos no INPS

18/06/2022 18:56 - Modificado em 18/06/2022 18:56



O país tem neste momento 2429 de trabalhadores domésticos inscritos no Instituto Nacional de Previdencia Social (INPS). Trata-se de uma taxa que ronda os 23% de cobertura de segurados ativos do serviço doméstico. A informação foi avançada pela Presidente da Comissão executiva do INPS no âmbito do Dia Internacional dos Trabalhadores Domésticos.

Para Orlanda Ferreira, os 2429 trabalhadores domésticos inscritos no INPS neste momento, representam no quadro dos dados do INE uma taxa de cobertura de 23,8%. “Significa que estamos acima da media mundial. É uma abrangência de aproximadamente 24% dos trabalhadores domésticos que são pessoas que trabalham em casa de família”, explicou em entrevista a responsável em declarações à RCV.

Mesmo assim, diz a presidente do INPS, este número está aquém do desejado. “Contudo, nós ainda não estamos satisfeitos, porque queremos ter uma abrangência muito maior do que esta que temos neste momento”, ressaltou.

Questionada sobre as principais razões que levam os empregados domésticos a não estarem inscritos na Previdência Social, Orlanda Ferreira, apontou dois cenários.

“Os empregadores é que tem a responsabilidade de inscrever os seus trabalhadores domésticos na segurança social. Porém, dos encontros que nós temos tido, as entidades empregadoras têm apresentado como argumento a não aceitação por parte dos trabalhadores domésticos à inscrição”, afirmou.

Já a presidente da Associação das Empregadas Domésticas, Maria Gonçalves, pediu pede “mais sensibilização e orientação” sobre esta matéria junto da classe, que precisa de alguma “atenção”