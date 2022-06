Porto Novo: Manutenção de caminhos vicinais tem gerado cerca de 37 postos de trabalho

18/06/2022 19:17 - Modificado em 18/06/2022 19:17



Decorre na zona de Alto Mira, zona no interior do Concelho do Porto Novo, os trabalhos de manutenção e recuperação dos caminhos vicinais. Intervenções essas que se encontram inseridas no plano de mitigação de seca, levado a cabo pela autarquia e que tem gerado cerca de 37 postos de trabalho, conforme a autarquia.

“Através da oferta de melhores condições de circulação, a autarquia está a contribuir para a valorização do território e para a segurança dos munícipes e dos visitantes que procuram estas rotas”, referiu uma publicação da Câmara Municipal do Porto Novo.

A CMPN espera que nos percursos, o viajante possa desfrutar daquilo que a natureza da ilha das montanhas oferece, “uma paisagem única e singular num vale profundo e verdejante”.

O município do Porto Novo possui uma extensa rede de caminhos vicinais (trilhos) e, um dos “grandes desafios” da edilidade é “arranjar parceiros para colaborar na recuperação, manutenção e sinalização da rede de caminhos vicinais”.AC