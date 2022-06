Anísio Rodrigues lança novo EP: “A minha essência é música tradicional”

18/06/2022 18:56 - Modificado em 18/06/2022 18:56



“Espirt Ardigôd”, é o título do novo EP do músico Anísio Rodrigues. Este novo trabalho que juntamente ao um vídeo clipe do single “No Stress” estão disponíveis desde da esta sexta-feira nas plataformas digitais. Neste EP, o artista deu especial atenção a músicas tradicionais.

Anísio Rodrigues explicou ao Notícias do Norte o real significado da expressão “Esprit Ardigôd”. “Significa quando levantamos de manhã e o corpo está inquieto ou agitado e a vontade é estar em lugares com algum movimento. Essa expressão caracteriza o sanvicentino na época mais esperado que é o da folia”, esclareceu.

Apesar de ser um artista muito conhecido pelas músicas de carnaval, Anísio Rodrigues que disse que a sua essência é a música tradicional, onde começou a dar os primeiros passos no mundo da música.

“Trago um EP composto por músicas tradicionais acompanhadas de instrumentos acústicos, e um dos géneros é a coladeira”, avançou o músico que acrescentou que há um tema que traz “um tema cheirinho do carnaval”.

O single “No Stress” que é um dos temas do EP, segundo o artista, é uma coladeira que retrata a nossa terra e é um convite que deixa as pessoas de fora para conhecerem nosso país, nossa morabeza, nossa vivencia”. Apesar dos problemas que o país enfrenta, o músico disse que “não podemos nos estressar”.

“Esse EP é também uma chamada de atenção para continuarmos a trabalhar naquilo que é nosso, que é tradicional, que é genuíno”, apontou este homem da música que defende que “tudo o que é nossa entidade, tem que continuar vivo como forma de não deixar a nossa tradição morrer”.

Rodrigues acredita que esta é a sua contribuição para a música tradicional de Cabo Verde. A construção deste EP, avançou, começou em fevereiro deste ano e para o artista foram 6 meses muito intenso”.

Questionado sobre quando será a apresentação do EP ao vivo, Anísio Rodrigues respondeu que ainda não há uma previsão, visto que tem na sua agenda shows com suas músicas de carnaval. “É claro que neste verão vai haver uma agenda especial para este EP”, concluiu.

AC – Estagiária