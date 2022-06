Daniel Jesus: “A saída do treinador Rui Leite ultrapassou o motivo desportivo”

No segundo trecho da entrevista com o presidente do Clube Sportivo Mindelense, Daniel Jesus fala sobre os motivos que levaram a saída de Rui Alberto Leite do cargo de treinador quando ainda não tinha perdido nada, nesta época, e tinha ganho tudo nas épocas anteriores. Alega que o momento que se vivia na altura era quase uma imposição que se colocava devido as exibições da equipa e a crise de resultados, com um mês sem vencer, o que para os adeptos é quase um sacrilégio. Mas assegura que a saída do treinador Rui Leite ultrapassou a questão desportiva, que foi uma decisão bem ponderada onde entram aspetos que prefere não tornar público.