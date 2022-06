Académica do Mindelo joga pela liderança do grupo C contra o Botafogo no domingo

17/06/2022 00:46 - Modificado em 17/06/2022 00:46

A federação cabo-Verdiana de Futebol agendou todos os jogos da sexta e última jornada da fase de grupos para domingo, 19 de Junho. Todos os seis jogos são a mesma hora, as 16 horas.

Com 10 pontos a Académica do Mindelo é líder do grupo C, com dois pontos acima do Botafogo, com oitos pontos, equipa que mede forças no encerramento da jornada. Basta a equipa de São Vicente um empate, para garantir a passagem no primeiro lugar do grupo. De relembrar que na primeira jornada, no Fogo, a equipa orientada por Carlos Machado venceu por 4-2.

Do outro lado, o Botafogo que regressou ao campeonato nacional 12 anos depois da última participação, quer continuar a sua campanha no Nacional de futebol e para isso precisa vencer no Adérito Sena.

Os duelos vão ser nas cidades da Praia, Tarrafal de Santiago, Nova Sintra Porto Novo, Porto Inglês e Mindelo.

No outro jogo do grupo C, o Mindelense viaja para a ilha do Maio para tentar sair do último lugar do grupo e evitar, desta forma a pior campanha num nacional de futebol. Barreirense tem cinco pontos e Mindelense quatro, e apenas uma vitória serve aos campeões nacionais em título.

No Grupo A, o Varandinha x Ultramarina e o Sporting x Rosariense.

No Grupo B, a equipa do Morabeza x Académica BV e a Académica PN x Palmeira.

São cinco as equipas que ainda lutam pelas três vagas disponíveis: Palmeira e Académica da Boa Vista, no grupo B, Académica do Mindelo e Botafogo, no grupo C e, no grupo A, o Sporting luta para ser o melhor segundo.

Outras seis equipas já não têm como chegar à próxima fase: Varandinha e Ultramarina, no grupo A, Académica do Porto Novo e Morabeza, no grupo B, Barreirense e Mindelense no grupo C.

Depois dessa jornada decisiva da tarde de domingo, oito equipas vão sair da competição. Ficarão em prova apenas quatro, que irão seguir para as meias-finais. Uma já lá está, o Rosariense de Santo Antão Norte.

Classificação à entrada para a 6ª jornada:

Grupo A

Rosariense 13

Sporting Praia 9

Varandinha 4

Ultramarina 3

Grupo B

Palmeira 10

Académica BV 8

Académica PN 5

Morabeza 3

Grupo C

Académica Mindelo 10

Botafogo 8

Barreirense 5

Mindelense 4

EC