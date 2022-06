Sal/ Cabo Verde Investment Forúm: PM deseja que com este evento se concretize mais investimentos

17/06/2022 00:31 - Modificado em 17/06/2022 00:31

Sob o lema “Cabo Verde is open to the world”, a 4ª edição do Cabo Verde Investment Fórum que acontece esta quinta e sexta-feira, é um evento que o Primeiro-Ministro espera conseguir mais investimentos em Cabo Verde, para alem de impulsionar o comercio.

“Os Fóruns de Investimentos realizados têm permitido concretizar importantes investimentos. Queremos que este Fórum seja especial, que concretize ainda mais investimentos”, destacou o chefe do executivo numa publicação.

Durante o ato de abertura, Ulisses Correia e Silva partilhou“a estratégia de desenvolvimento e o empenho do Governo em executar reformas” espera que o país saia das atuais crises e emergências com um “sentido estratégico claro” de tornar o país mais “resiliente, menos vulnerável a choques externos e com uma economia mais diversificada”.

É neste sentido que disse contarem fortemente com o setor privado, com os investidores nacionais e estrangeiros, para construírem oportunidades, investirem, realizarem bons negócios e contribuírem assim para robustecer o crescimento económico do país e a criação de empregos.

“Estamos a construir o futuro com visão e intencionalidade estratégica de longo prazo, com base na localização, na estabilidade, na abertura ao mundo, na liberdade económica e nas vantagens comerciais de integração económica e de parcerias”, sublinhou.

Conforme este governante, as prioridades para o aumento da resiliência do país, entre outros, é o desenvolvimento do capital humano, a aceleração da transição energética, o compromisso climático e ambiental, a transformação digital e o reforço das conectividades.

A edição deste ano será realizado nos dias 16 e 17 de Junho na ilha do Sal. O “Cabo Verde Investment Forum” (CVIF) tem como principal objetivo impulsionar o comércio e os investimentos em Cabo Verde.

AC