São Vicente: Professor do Liceu José Augusto Pinto afastado devido a alegado envolvimento com aluna de 14 anos

16/06/2022 12:19 - Modificado em 16/06/2022 12:19

Um professor da Escola Secundária José Augusto Pinto está neste momento, temporariamente, afastado das salas de aula devido a alegado envolvimento com uma aluna menor de 14 anos, assegurou a directora do estabelecimento escolar.

Tal como confirmou à Inforpress a directora Dirce da Luz, a escola recebeu a denúncia na semana passada através da mãe da menor e logo de seguida accionou os meios para dar o devido encaminhamento.

Segundo a mesma fonte, o caso já é do conhecimento do delegado da Educação de São Vicente, do ministério e do Instituto Cabo-verdiano da Criança e do Adolescente (ICCA).

Por isso, ajuntou, a direcção da escola decidiu por afastar o referido professor das salas de aula enquanto aguarda o desenrolar da investigação, que já corre os seus trâmites legais.

“O professor não está suspenso das suas funções, porque é uma decisão que tem de vir de instâncias maiores, mas, optámos por o afastar da sala de aula, até para prevenir situações que possam colocar em perigo a sua própria integridade física”, explicou Dirce da Luz.

A responsável da escola alertou para “julgamentos precoces”, mas, ainda assim, admitiu ser “constrangedor e lamentável” haver denúncias do tipo, ainda mais neste mês de Junho, mês da criança.

Dirce da Luz, que assegurou estar perante um primeiro caso na sua gestão, que iniciou no mês de Agosto do ano passado, disse estar a fazer de tudo para haver um desfecho o mais breve possível deste caso, para “servir de exemplo e também proteger a vítima”.

A aluna de 14 anos, segundo a mesma fonte, está a receber acompanhamento psicológico solicitado pela própria família.

