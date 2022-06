Netflix dá ‘luz verde’ à segunda temporada de ‘Squid Game’

16/06/2022 09:52 - Modificado em 16/06/2022 09:53

© Reprodução / Netflix

Depois de o produtor Hwang Dong-hyuk ter confirmado, no ano passado, que uma segunda temporada da série sul-coreana ‘Squid Game’ seria produzida, eis que surge a confirmação por parte da Netflix.

“Foram necessários 12 anos para dar vida à primeira temporada de ‘Squid Game’, no ano passado. Mas bastaram 12 dias para que se tornasse na série mais popular de sempre da Netflix”, apontou o realizador e argumentista, na página do Twitter do serviço de streaming, no domingo.

“Como escritor, realizador e produtor da série, quero deixar um agradecimento a todos os fãs por todo o mundo. Obrigado por nos verem e adorarem a nossa série”, acrescentou.

Na carta aos fãs, Hwang Dong-hyuk revelou que “Gi-hun regressa”, assim como o Front Man, confirmando que “a segunda temporada está a caminho”.

“Também serás introduzido ao namorado de Young-hee, Cheol-su”, complementou, adiantando ainda que “o homem de fato com ddakji poderá estar de volta”.

Ainda assim, a produção da segunda temporada da série sul-coreana ainda está no início, pelo que será necessário aguardar até ao final de 2023 ou até mesmo de 2024, segundo revelou o produtor à Vanity Fair.

