As imagens da primeira Super Lua do ano

16/06/2022 09:48 - Modificado em 16/06/2022 09:48

Este fenómeno poderá voltar a ser observado em breve, mas se não teve oportunidade de o ver na última noite, aproveite e veja aqui algumas imagens.

Foi possível ver, na noite desta terça-feira, a primeira Super Lua do ano, denominada de ‘Lua de Morango’ pelos indígenas norte-americanos por coincidir com a época da colheita do fruto.

Por todo o mundo foi possível observar o fenómeno, que se irá repetir no dia 13 de julho, e as imagens falam por si, captando o facto de a lua parecer maior e mais brilhante do que o habitual.

Recorde-se que, segundo o Observatório Astronómico de Lisboa (OAL), uma Super Lua acontece “sempre que o instante de Lua Cheia ocorre quando a Lua está a uma distância da Terra inferior a 110% do perigeu da sua órbita. Em termos temporais, isto significa que a diferença entre os instantes de Lua Cheia e do perigeu é menor do que 1 dia e 8 horas”.

Em Portugal, o fenómeno foi visível por volta das 23h22, quando o satélite natural estava a 357.432 quilómetros da Terra. Segundo a NASA, esta distância faz com que a Lua pareça 17% maior e 30% mais brilhante do que o habitual.

noticiasaominuto