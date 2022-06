Cabo Verde prevê investimentos de 80 ME para mitigar efeitos da guerra na Ucrânia

16/06/2022 09:34 - Modificado em 16/06/2022 09:34

O vice-primeiro-ministro cabo-verdiano, Olavo Correia, disse hoje que a guerra na Ucrânia poderá ter consequências “muito mais gravosas” no país do que a pandemia de covid-19 e previu investimentos de 80 milhões de euros para mitigar efeitos.

“É um volume extraordinariamente importante, que nós não temos no Orçamento do Estado, temos de mobilizar recursos externos para podermos intervir, e nessa intervenção o Estado deve procurar ser efetivo”, afirmou o também ministro das Finanças, em conferência de imprensa, na cidade da Praia, após mais uma missão do Grupo de Apoio Orçamental (GAO) a Cabo Verde.

O ministro disse que um dos financiamentos vai chegar do GAO, com 40 milhões de euros, em empréstimos concessionais e empréstimos não reembolsáveis, prevendo mobilizar iguais valores para fazer face às necessidades das famílias mais afetadas.

Por causa dos impactos da guerra na Ucrânia no país, o número dois do Governo disse que os países têm de procurar “intervir para proteger” as famílias, as empresas, a coesão social, promover o crescimento económico e acelerar a transição energética.

“É isso que estamos a fazer e é o que vamos continuar a fazer de forma mais célere, mais eficiente, mais pronta, para que o Estado possa cumprir com a sua obrigação”, prosseguiu Olavo Correia, para quem a crise da guerra na Ucrânia, a que se junta a da pandemia e da seca, representam oportunidades para “fazer acontecer em Cabo Verde”.

“Apostar cada vez mais na diversificação da nossa economia, numa economia mais azul, mais verde, mais digital, mais inteligente, mais conectada com o mundo e com a sua própria diáspora”, salientou, dizendo ainda que é uma oportunidade para o país acelerar as reformas.

O vice-primeiro-ministro sublinhou a “abertura” dos parceiros internacionais para discutir com o Governo as melhores soluções para viabilizar financiamentos que possam permitir ao Estado intervir a curto prazo e numa estratégia de médio e longo prazo.

O grupo de apoio ao orçamento de Cabo Verde é composto por União Europeia, que lidera, Portugal, Luxemburgo, Banco Africano de Desenvolvimento (BAD), Banco Mundial e Espanha, um dos membros fundadores em 2006 e que regressa.

No comunicado final da missão, o GAO previu que a resposta imediata de Cabo Verde ao impacto da crise da guerra na Ucrânia aumentará as necessidades de financiamento fiscal em cerca de 4% do PIB em 2022, afetando a redução projetada da dívida pública.

Lusa