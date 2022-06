Daniel Jesus: “O Mindelense vive uma crise de resultados, mas não podemos trocar de treinador todos os dias” C/Vídeo

O NN entrevistou o presidente do Clube Sportivo Mindelense, Daniel Jesus, para passar a limpo a situação do clube resultante do afastamento das meias- finais do campeonato nacional de futebol. Questionado se pode falar em crise numa equipa que é hexa campeã regional, campeã nacional e regional em titulo ou se essa crise vem da bancada, respondeu sem hesitar “a crise vem da bancada, mas a bancada acaba para fazer opinião e não podemos ignorar os sinais que chegam da Bancada Sul”

Nos próximos dias o NN vai continuar a publicar a entrevista, pois onde optamos por dividir por temas . Neste vídeo abordamos a crise de resultados, a qualidade e a renovação da equipa.