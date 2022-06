Festival de Literatura – Mundo está de volta à ilha do Sal

15/06/2022 17:42 - Modificado em 15/06/2022 17:44

Arranca esta quinta-feira, 15 de junho, a IV Edição do Festival Literatura-Mundo do Sal, após dois anos suspenso, devido à pandemia. Este evento, que acontece de 16 a 19 do corrente mês em na cidade de Santa Maria, conta com a participação de 12 escritores e professores cabo-verdianos e 13 estrangeiros.

A programação inclui conferências, sessões científicas, diálogos temáticos, exposições, entre outras atividades, visando consolidar a ilha como centralidade literária em Cabo Verde.

Rosa de Porcelana, juntamente com a Câmara Municipal do Sal, promotoras do certame, que este ano vai homenagear o poeta cabo-verdiano João Vário e o escritor maliano Amadou Hampâté Bâ, sobre o signo da oratura e literatura.

A Curadora Científica do Festival, que acontece esta quinta-feira e prolonga-se até ao próximo domingo, deste ano é Inocência Mata, ensaísta, professora e investigadora natural de São Tomé e Príncipe, com vasto currículo na área.

Além de escritores e professores cabo-verdianos, este evento conta ainda com a presença de autores, estudiosos e investigadores da Alemanha, Brasil, Itália, Portugal e Senegal.