Troy e Jayla Pina no Campeonato do Mundo de Natação na Hungria

15/06/2022 17:38 - Modificado em 15/06/2022 17:38

Os irmãos nadadores internacionais cabo-verdianos, Troy e Jayla Pina, já se encontram em Budapeste, na Hungria, onde vão participar no Campeonato do Mundo de Natação, que decorre de 17 de junho a 3 de julho do corrente ano.

Há dois dias do começo do Campeonato do Mundo de Natação, os dois irmãos residentes nos Estados Unidos da América, Troy e Jayla Pina, já estão em Hungria para mais uma competição que acontece durante 17 dias.

De recordar que em outubro do ano passado Cabo Verde terminou o 14º Campeonato Africano de Natação, no Gana, na sexta posição do “ranking” global sénior e 10ª posição global Júnior, num total de 40 países participantes, com Jayla de Pina a arrecadar três medalhas de bronze.

Uma classificação considerada histórica pelo presidente da Federação Cabo-verdiana de Natação, Avelino Bonifácio, para quem o resultado ultrapassou todas as expectativas.

Ainda em 2021, os irmãos representaram Cabo Verde no campeonato mundial de natação de pista coberta, que decorreu de 16 a 21 de dezembro, em Abu Dhabi.

AC