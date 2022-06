Mundial’2023/Basquetebol: Seleção Nacional vai participar num torneio internacional em Angola

15/06/2022 17:38 - Modificado em 15/06/2022 17:38

A seleção nacional de basquetebol sénior masculina já se encontra em Angola, onde vai participar num torneio internacional em Benguela em preparação para a segunda fase do torneio de qualificação para o Mundial’2023.

Nesta deslocação a seleção nacional conta com 12 convocados, dos quais dois residentes Fidel Mendonça e White, e 10 provenientes da diáspora.

O selecionador de Cabo Verde da modalidade, Emanuel Trovoada, espera já contar com reforços como Edy Tavares e Ivan Almeida, já que vai intensificar os trabalhos para a segunda fase de qualificação para o Mundial, em julho, no Ruanda.

Cabo Verde partilha o Grupo A da segunda fase africana de qualificação para o Mundial de 2023 com os combinados da Nigéria, do Ruanda e do Mali.

AC