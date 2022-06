Praça Nova: da segregação social ao abandono

A Praça Nova soube sempre atrair para perto de si a sua população. A sua gente, grandes e pequena de todas as camadas. Não nasceu democrática, pelo contrário, no seu surgimento trouxe a segregação social. Mas, com o tempo tornou-se no coração de Mindelo, São Vicente, ponto de encontro de todos e para todos. Ponto de chegada e de partida de uma cidade que vai crescer com a Praça Nova como o seu maior símbolo. A Praça Nova não se pode resumir as pedras da calçada, as plantas, flores, bancos, construções e o recente abandono. A Praça Nova, acima de tudo, representa a memória do povo de Mindelo. A memória do passeio na praça, a banda, as rodas no coreto. E os sorrisos dos meninos e das meninas nos domingos que eram sempre felizes. Assim como o sorriso do cretcheu, feliz, enlaçada no abraço apertado á volta da Praça. Voltas, tantas voltas que permanecem para sempre na memória.

A memória perdura e, por isso, é preciso ser preservada. E neste sentido iniciamos, com esta reportagem, uma viagem a nossa memória coletiva que se afunda no abandono que a Praça Nova está entregue.

Com a ajuda do historiador Carlos Santos seguimos para o surgimento da Praça Nova, num tempo muito próximo do tempo de Canequinha, onde o tal Gote de Mane Jon engordava na gemada.

Este começa por defender que “a Praça Nova precisa ser recuperada e cuidada para não deixar morrer aquilo que é um espaço carregado de histórias para contar.”

Falar do contexto do surgimento da Praça Nova, que também foi denominada de Praça Serpa Pinto e agora oficialmente chamada de Praça Amílcar Cabral, mas que nunca deixou de ser Praça Nova requer falar da sua história. Nesse tempo, 1895, devido a sua localização, o medo, as lendas, as superstições provocaram num primeiro momento da sua construção, o motivo de insatisfação do povo mindelense.

Também significa recuperar a história de 1891 quando da demolição da Praça Dom Luís, primeira praça de São Vicente, para a construção dos depósitos de Carvão e em compensação construiu-se a nova praça batizada de Praça Serpa Pinto, mas para a população até os dias de hoje foi sempre a …Praça Nova

A grande insatisfação do povo mindelense naquela época, segundo o historiador Carlos Santos, era porque naquela altura a localização da Praça Nova era considerada “relativamente longe” e que a existência de poucos edifícios ao redor do espaço e de árvores de tarrafes alimentava mais o medo, principalmente na rua Infante Dom Henrique, atualmente Rua 5 de Julho.

“A vida na praça muitas vezes acontece à noite. E a noite é povoada de mitos, de lendas, e superstições, de medos, e receio”, explica o historiador que lembrou do passado onde se acreditava em “cachorrona, gongon nhanha, caveirinha, noiva, pé de cabra”, enfim é uma infinidade de seres “criados pela superstição, pela ignorância, pelo desconhecimento e pela ausência da ciência”.

Em dias de vento, o medo era maior, pois ao atravessar a rua escura com espécies de tarrafes qualquer movimento ou barulho poderia ser confundido com coisas de outro mundo.

À volta da Praça havia inicialmente poucas construções, o Jardim Dona Angélica (depois cinema Éden-Park) e um terreno do Telégrafo na parte Este, a Sul havia o Telégrafo, a Norte- Oeste da Praça ficava uma antiga casa da Miller & Cory e a Oeste ficava o Muro do Quintal do Norte.

Só muito mais tarde é que esses terrenos foram aproveitados para construção de moradias e se transformou numa das áreas nobres da cidade.

A cultura de frequentar praças, segundo Carlos Santos, foi adotada pelos ingleses que traziam da Europa este hábito que remota desde o século XVII, quando começam a aparecer nesse continente várias praças com seus coretos, quiosques, jardins, fontes e que foram também recriados desta feita na Praça Nova, trazendo assim outra dinâmica a cidade.

E esta praça, que ao longo dos anos foi carregada desses elementos, acabou por atrair, principalmente, nos fins de semana pessoas de todas as idades e de todas as zonas periféricas da cidade do Mindelo.

“A população começou a seguir os ingleses, a conviver na praça, transformando-a num espaço elitista, onde as pessoas tinham que estar devidamente trajadas, calçadas”, acrescentou este docente que defende que “a Praça Nova ao invés de juntar, unir, de democratizar o acesso acabou por ser uma zona de segregação social”.

Carlos Santos, considera que apesar da nova praça se ter transformado num espaço elitista vai ser procurada e frequentada por todas as camadas sociais da ilha de São Vicente. E para acolher todos a praça, da segregação, tinha um passeio inferior onde passeavam os que não usavam sapatos e da cima onde passeava a elite bem trajada.

Conforme a mesma fonte, o Éden Park, que remonta desde 1922, veio adicionar “valor” a Praça. “O cinema e a praça, enquanto espaço de estar de descanso, de encontros, namoro, e outros, acabam por aumentar ainda mais com o Éden Park. Antes de independência havia enchentes de pessoas aos fins-de-semana.

Depois da independência, a praça ganhou uma outra importância, especialmente porque as pessoas procuravam a praça para “juntar, para falar, para mostrar o seu contentamento pela conjuntura política e social que Cabo Verde vivia depois de 1975”. Foi a era da democratização da Praça Nova e a fim da segregação social.

No entanto, em meados de 2000, aquando do encerramento do Éden Park, a dinâmica na Praça Nova diminui e veio a agravar-se com o surgimento do parque infantil na Praça Nhô Roque que acabou por levar as crianças da Praça Nova

Hoje a Praça Nova aparece como que abandonada no tempo. Como as velhas estações de comboios onde já não passam comboios, nem gente. Apenas a nostalgia e claro as nossas memórias que não se cansam de dar voltas na Praça que sempre foi nova.

