Andebol: Nacional Sénior Feminino é em São Vicente

15/06/2022 00:11 - Modificado em 15/06/2022 21:31

O campeonato nacional de andebol feminino vai ser disputado este ano na ilha de S. Vicente. A decisão foi divulgada pela Federação Cabo-verdiana de Andebol, que aprovou uma candidatura apresentada por essa região desportiva há menos de um mês.

A ilha de São Vicente é o palco para a realização da fase final do campeonato nacional sénior feminino, que deveria decorrer de 11 a 17 de Julho, foi remarcada para Agosto, com a equipa do Atlético do Mindelo a defender o título em casa, conquistado em 2019, na ilha do Sal, ao vencer na final o ABC por 27-26, tendo destronado precisamente o ABC.

Foi a primeira vez na sua história, que a equipa feminina do Atlético do Mindelo conquistou o Campeonato nacional de andebol.

Em 2019, último ano das provas nacionais, antes da pandemia, São Vicente recebeu o nacional masculino, tendo o Atlético do Mindelo sagrado campeão em casa.

A candidatura da ilha em receber a prova foi submetida pela associação regional e contou uma carta da Câmara de São Vicente comprometendo-se em apoiar institucionalmente a iniciativa.

Segundo Luís Fortes, a ARASV vai estar representada pelas equipas do Atlético do Mindelo, campeã nacional em título, e o Amarante, equipa apurada para a final dos play-off do campeonato regional exatamente com o Atlético do Mindelo que quer ir ao nacional como campeã de São Vicente.

De recordar que no último regional o Atlético e o Amarante disputaram os play-off tendo a equipa orientada por Aquilino Fortes levantado o trofeu de campeãs.

O campeonato nacional de andebol vai envolver 11 equipas e um total de 242 jogadoras e dirigentes e segundo Luís Fortes, com a resposta positiva da FCA, espera, agora, contar com o envolvimento da Câmara de São Vicente e de outras instituições para uma organização plena da prova máxima do andebol.

EC