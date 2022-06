Esgrima: Federações de Itália e Cabo Verde intensificam cooperação com assinatura de protocolo

15/06/2022 00:07 - Modificado em 15/06/2022 00:09

A Federação Cabo-verdiana de Esgrima (FCG) assinou hoje, em Roma, um protocolo de cooperação com a Federação de Esgrima de Itália, visando reforçar as relações já existentes, intensificar acções a nível de formação e intercâmbios entre as partes.

No acto da assinatura, o presidente da Federação Cabo-verdiana da modalidade, capitão Isaías Brito, foi representado por Maria Silva, vice-presidente da Federação, em cerimónia testemunhada pelo ex-presidente da FIE mestre Giorgio Scarso, actual presidente honorário da FCE e da FIE.

Ainda que ausente fisicamente, o capitão Isaías Brito endereçou a sua mensagem ao acto, considerando que o presente protocolo “mete preto no branco as relações já existentes com a Federação Internacional de Esgrima, instituição que esteve presente desde os primórdios da criação da Federação Cabo-verdiana de Esgrima (FCE).

“Iremos intensificar a formação com envio regular da parte italiana de instrutores para a formação de instrutores, mas também de árbitros, juízes, e formação no âmbito da gestão em Cabo Verde”, afirmou o capitão Isaías.

À luz do protocolo, Maria Silva adiantou à Inforpress que a cidade de Roma vai também receber, atletas e técnicos para períodos de estágios e que a FIE vai apoiar a sua congénere cabo-verdiana em campanhas de sensibilização como a da recolha de materiais.

“Teremos um novo impulso rumo à implementação definitiva da esgrima em Cabo Verde”, concluiu a vice-presidente Maria Silva, uma das grandes mentoras da prática da esgrima no arquipélago.

