CMSV: Governo vai enviar para São Vicente comissão para ajudar a resolver impasse

14/06/2022 23:56 - Modificado em 14/06/2022 23:57

O governo vai enviar ainda esta semana, uma equipa formada por membros dos ministérios das Finanças e da Coesão Territorial para avaliar e tentar resolver o impasse que a Câmara Municipal de São Vicente se encontra neste momento, sem entendimento entre o presidente e os vereadores do PAICV e da UCID.

Augusto Neves avançou esta informação, durante a conferência de imprensa, na manha desta terça-feira, para reagir e refutar as declarações dos vereadores da oposição sobre o funcionamento da edilidade, mais concretamente sobre o não entendimento entre as partes, durante as reuniões ordinárias, que como é do conhecimento público desde de Janeiro que os vereadores e o presidente não conseguem um consenso nas reuniões.

Embora a crise tenha tido início desde do início do mandato, com os vereadores da oposição a acusarem Augusto Neves de não criar condições de trabalho e de não distribuir convenientemente as pastas, o facto é que houve uma trégua, com o Fórum pensar São Vicente e que após isso, tudo voltou ao que era antes.

E para tentar resolver a situação ou ajudar a auxiliar o presidente na gestão desta crise, o governo envia já ainda esta semana uma comissão de serviço, para uma inspeção ao Paços do Concelho.

“Já enviamos toda a documentação necessária. Os contratos, as atas das reuniões, e os membros desta comissão estarão cá esta semana, para reunirem com o presidente, os vereadores do MPD, do PAICV, da UCID, da secretária municipal, e talvez com alguma outra entidade que a comissão achar melhor”, explicou Augusto Neves.

Uma situação, que considera normal tendo em conta o momento, no entanto diz-se tranquilo, já que realça, a sua equipa possui alguma experiência neste aspecto.

“Estamos cumprindo o que está estipulado na lei. A lei é clara por isso não temos porquê ter o receio e, espero que essa inspeção e vinda desta comissão seja uma forma de tomar uma decisão melhor para o desenvolvimento e bem-estar da ilha e da população”, salientou Augusto Neves.

EC