HBS possui cerca de sete mil inscritos no Banco de Sangue – Mas nem todos são regulares

14/06/2022 23:57 - Modificado em 14/06/2022 23:57

O Hospital Baptista de Sousa possui neste momento cerca de sete mil inscritos no Banco de Sangue do hospital, mas nem todos são regulares, por isso a responsável do local, Conceição Pinto, quer mais gente a doar com “alguma regularidade”, até porque, apesar dos progressos, continua-se com necessidade de sangue.

“Se cada doador dos inscritos fizesse duas ou três doações por ano seria suficiente”, reforçou Conceição Pinto, citado pela, assegurando que mantém a mensagem de sensibilização para a necessidade de aumentar o número de doações, de forma regular, ao mesmo tempo que agradece aqueles que tem contribuído com o seu sangue para salvar vidas.

O Dia Mundial do Doador de Sangue é comemorado anualmente em 14 de Junho e o objetivo da data é homenagear a todos os doadores de sangue e conscientizar os não-doadores sobre a importância deste acto, que é responsável pela salvação de milhares de vidas.

A data foi criada por iniciativa da Organização Mundial da Saúde (OMS), em 2014, e o dia escolhido é uma homenagem ao nascimento de Karl Landsteiner, um imunologista Austríaco que descobriu o fator Rh e várias diferenças entre os diversos tipos sanguíneos.

EC