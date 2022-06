São Vicente: Dia Mundial do Doador de Sangue é assinalado com uma jornada de reflexão

14/06/2022 16:43 - Modificado em 14/06/2022 16:43

A diretora do Banco de Saúde do Hospital Baptista de Sousa e responsável pelo programa nacional de segurança transfusional, Conceição Pinto, avançou que este momento tem como palco a Praça Dom Luís. O evento visa chamar atenção para a necessidade de se reforçar o sangue nas estruturas de saúde.

“Aproveito para sensibilizar as pessoas para doarem sangue. Temos a necessidade de nós recrutarmos mais doadores e também aproveitar a oportunidade para conviver com os doadores de sangue”, avançou.

Segundo a responsável,a jornada é algo que acaba por chamar atenção para a problemática da falta de sangue. “Apesar dos progressos que temos feito, ainda continuamos a ter alguma necessidade”, lamentou.

Uma necessidade que se faz sentir hoje mais do que nunca quando o país se confronta com desafios como a hemodiálise e o transplante de órgãos, de acordo com Conceição Pinto.

A responsável pelo Programa Nacional de Segurança Transfusional indicou que “infelizmente” o país tem tido cada vez mais doentes, mais deficiência renal crónica, a fazerem hemodiálise e outros que são candidatos a fazerem transfusão.

Um outro desafio, sublinhou, é a questão da transplantação em que“o país vai ter necessidade de dar resposta e isso está intimamente ligada à transfusão.”

Por isso, informou, o governo tem previsto a criação do Instituto Nacional de Sangue e Transplantação que vai “dar resposta às necessidades de sangue, mas também apoiar o processo de transplantação”.

O banco de sangue do HBS em São Vicente tem neste momento, segundo Conceição Pinto, mais de 7000 doadores voluntários.