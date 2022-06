Mindelense 0 Académica 2: Enguiços e estatísticas não ganham jogos

11/06/2022 20:11 - Modificado em 11/06/2022 20:12

A Académica do Mindelo contra as estatísticas à favor do Mindelense, quatro jogos, quatro vitórias à favor dos campeões nacionais, conseguiram com o melhor futebol apresentado, maiores oportunidades de golo, dois concretizados, vencer esta estatística e consequentemente deixar os rivais de fora da próxima fase do nacional.

Em 15 pontos possíveis, os “Leões da Rua da Praia” conseguiram, até agora, apenas quatro, contra os 11 da Académica do Mindelo que lidera o grupo C.

O Botafogo e Barreirense empataram no Fogo e com este resultado, a equipa da ilha do vulcão fica em segundo na classificação com oito pontos, seguido do Barreirense com cinco e em último o Mindelense quatro.

Os dois golos da partida, da Académica do Mindelo no Adérito Sena foram apontados por Di Maldini, decorridos 11 minutos de jogo e por Djack na segunda parte.

No Grupo B, a Académica Operária da Boa Vista venceu a Académica do Porto Novo por 1-0. E no mesmo Grupo, a equipa do Palmeira da ilha do Sal recebeu e venceu o Morabeza por 1-0.

No Grupo A, o Rosariense, já apurado, consentiu empate a 1 bola na receção ao Varandinha e Sporting da Praia foi a São Nicolau triunfar sobre o Ultramarina por 2-0.

