“O nosso desejo é concretizar a ideia de trazer a AME para SV” – Diretor-Geral do Atlantic Music Expo

11/06/2022 10:47 - Modificado em 11/06/2022 10:59

O diretor-geral do Atlantic Music Expo, Augusto Veiga, conhecido por Gugas, avançou na abertura da VIII Edição do evento no Mindelo que o desejo é materializar a ideia de trazer a AME para a ilha de São Vicente.

“O nosso desejo concretizar a ideia de trazer a AME para São Vicente no mês de abril e passar a fazer parte da agenda cultural da ilha. Realizamos este evento neste mês de junho, porque não queríamos passar mais um ano sem ter AME”, prosseguiu este responsável em declarações ao Notícias do Norte.

Gugas Veiga afirmou que vão transformar a AME num evento local, caso haja uma boa adesão da população a este evento e consequentemente “vai nos motivar ainda mais”, já que, sublinhou, “vontade existe tanto da parte dos poderes locais, como dos profissionais locais”.

“A ideia é colocar este evento em abril que é a data inicial AME e inclui-lo nas festas da cidade do Mindelo .Vamos trabalhar para isso e se conseguirmos, é ouro sobre azul”, destacou o diretor-geral do evento.

Por outro lado, o presidente da Câmara Municipal de São Vicente, Augusto Neves, sublinhou que Mindelo é a cidade cultural e que a chegada deste evento vai reforçar a agenda cultural da ilha.

O autarca disse que a CMSV junto do ministro, do governo promete “proporcionar a população sanvicentina, aos nossos amigos visitantes e turistas momentos agradáveis”.

“A AME tem um papel muito mais importante que não é só fazer eventos”, enfatizou o edil que destacou a necessidade de “empoderar o pessoal da cultura”.

É neste sentido que a CMSV diz continuar a trabalhar com a direção do evento e esperar um maior engajamento dos parceiros, não só neste, mas em todos os eventos culturais da ilha.

“O motor dessa ilha é a cultura. Se fortalecermos a agenda cultural de São Vicente temos a certeza de que esta ilha se torna numa ilha mais rica não só em cultura, mas também a transformar, a empoderar e dar as nossas famílias melhores condições de vida”, ressaltou Augusto Neves.

Já o ministro da cultura, Abraão Vicente, acredita que este é um dia feliz para Mindelo porque “AME é uma grande marca da cultura e das industrias criativas de Cabo Verde chega a esta cidade”.

E com isso Abração Vicente sublinhou que este é um passo “irreversível” na “internacionalização e na afirmação desta grande marca” que é o Atlantic Music Expo.

“A grande marca Cabo Verde é sem dúvida, o país da música, da cultura e SV representa tão bem este dinamismo que nós queremos tambem promover internacionalmente”, afirmou.

Arrancou esta sexta-feira a VIII edição do AME – Atlantic Music Expo – que pela primeira vez acontece na cidade do Mindelo.

O evento contempla no programa show cases, conferências, workshop e espetáculos decorrem em dois palcos em simultâneo, na Praça Nova e na Praça Dom Luís, com seis shows por dia.

AC – Estagiária