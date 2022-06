Ginástica: Associação de Ginástica de São Vicente arranca com mais uma edição da Taça de São Vicente

10/06/2022 16:16 - Modificado em 10/06/2022 16:22

O Polidesportivo Oeiras em Monte Sossego é palco da Taça de São Vicente em Ginástica Rítmica este sábado, 11 junho, com o objetivo de apresentar as representantes da ilha do Porto Grande, no próximo Campeonato Nacional da modalidade que será realizado na cidade da Praia, no mês de julho próximo, avançou a Associação Regional de Ginástica Rítmica,.

Conforme a presidente da Associação de Ginástica de São Vicente, Jacy Melício, tudo está apto para o arranque da Taça da ilha que será realizado num único dia (Sábado, 11).

No período da manhã, a partir das 9h, conforme a dirigente, o evento inicia com escalões minis, Traquinas, Esperança e Pré-Júnior. Já às 15h da tarde será a vez dos escalões Júnior e Sénior, e no final do dia serão entregues os prémios.

O Sporting Clube Farense e o Mindelgina, duas equipas afilhadas na associação, irão disputar a Taça de São Vicente com a participação de 26 atletas ginastas, que inclui 5 ginastas de escalão traquinas, 6 de minis, 3 de esperança, 3 de pré-Júnior, 5 de Júnior e 4 de sénior.

Para Jacy Melicio, a expectativa é a “melhor possível”, porque, segundo avançou, tem-se assistido a “um aumento do nível técnico de reabertura de ginastas”, com participação dos atletas em jogos escolares na Escola Salesiana, torneio de abertura e já agora Taça de São Vicente.

“O que tenho observado é aumento considerável dos níveis técnicos, graças ao empenho não só dos ginastas, como também dos treinadores que têm tido um forte engajamento e isso deixa a associação muito satisfeita”, destacou.

A Associação de Ginástica de São Vicente espera ter uma boa representação no campeonato de Cabo Verde.

AC – Estagiária