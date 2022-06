São Vicente: VIII Edição do Atlantic Music Expo (AME) arranca esta sexta-feira no Mindelo

10/06/2022 16:15 - Modificado em 10/06/2022 16:15

Arranca esta sexta-feira a VIII edição do AME – Atlantic Music Expo – que pela primeira vez acontece na cidade do Mindelo. O evento contempla no programa show cases, conferências, workshop e espetáculos que irão decorrer em dois palcos em simultâneo, na Praça Nova e na Praça Dom Luís, com seis shows por dia.

Depois de 2 anos suspenso, arranca hoje a 8ª edição do AME e pela primeira vez acontece na cidade do Mindelo. Um desafio que, não obstante todas as dificuldades, tem sido satisfatório, garante Benito Lopes, coordenador geral da logística do AME em Mindelo.

“Esse ano conseguimos trazer mais uma edição e para nós tem sido um desafio, mas também satisfatório essa audácia em trazer a AME para São Vicente”, apontou este responsável.

Um evento que promete ser um mercado da música em SV, conta com uma vasta programação, nomeadamente workshop, um show intimista no espaço Ponte D’Agua, o One One Meeting e apresentação de Dj’s no Mansa Floating Hub.

Contempla também espetáculos que irão decorrer em dois palcos em simultâneo, Praça Nova e Praça Dom Luis, com 6 shows por dia, 3 em cada palco com artistas nacionais e internacionais

Para os artistas nacionais, o destaque vai para Carina Gomes, Jenifer Solidade, Ary Kueka, Cordas do Sol, Fábio Ramos, Ceuzany e Diva Gomes.

A abertura oficial do Atlantic Music Expo está prevista para às 17:00 na Praça Dom Luís, no Mindelo, que recebe o evento, que pela primeira vez acontece em formato descentralizado, com atuações em São Vicente e na Cidade da Praia.

O ministro da Cultura e das Indústrias Criativas, Abraão Vicente, preside a abertura da VII edição do AME.

AC