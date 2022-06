Campeonato Nacional de Futebol: todos os jogos da 5ª jornada acontecem no sábado, à mesma hora

10/06/2022 01:13 - Modificado em 10/06/2022 01:13

O Campeonato Nacional de Futebol entra este fim-de-semana na quinta jornada. É a penúltima da fase de grupos. Está-se no momento de decisões sobre quem avança para as meias-finais e quem fica pelo caminho. Por isso, a Federação Cabo-verdiana de Futebol marcou todos os jogos da quinta ronda para o mesmo dia, e à mesma hora.

Ou seja, as seis partidas vão ser todas no sábado, às 16h00.

No Grupo A, o Rosariense, com 12 pontos, já está apurado pra as meias-finais. O Sporting da Praia, que é segundo, com 6 pontos, ainda persegue a qualificação. Matematicamente pode, inclusive, chegar ao 1º lugar do grupo, mas para isso terá de vencer os dois jogos que faltam. Ao Rosariense, basta um empate para garantir o 1º lugar.

No Grupo B, a Palmeira pode garantir, já este fim-de-semana, o apuramento para as meias-finais. Para isso, os campeões do Sal terão de vencer o Morabeza da Brava e esperar um empate entre Académica da Boa Vista e Académica do Porto Novo. Se houver um vencedor no jogo entre as duas Académicas, mesmo que a Palmeira vença, todas as decisões desse grupo ficam para a última jornada.

No grupo C, as coisas estão mais equilibradas e nenhuma equipa garante o apuramento nesta quinta jornada. Académica do Mindelo e Botafogo têm 7 pontos, Barreirense e Mindelense têm 4.

Todos os jogos da 5ª jornada:

Grupo A

16h00: Ultramarina – Sporting

16h00: Rosariense – Varandinha

Grupo B

16h00: Académica BV – Académica PN

16h00: Palmeira – Morabeza

Grupo C

16h00: Mindelense – Académica SV

16h00: Botafogo – Barreirense

RCV