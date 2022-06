Número de turistas que visitaram Cabo Verde em 2021 diminuiu 71,5% em relação a 2019 – INE

10/06/2022 01:07 - Modificado em 10/06/2022 01:07

Um total de 229.263 turistas visitou Cabo Verde em 2021, traduzindo-se numa diminuição de 71,5% em relação a 2019 (804.061 hóspedes), sendo 37,6% visitaram o país na época baixa e 62,4% na época alta, informou hoje o INE.

De acordo com o relatório do Inquérito aos Gastos e Satisfação dos Turistas (IGST) disponibilizado pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), relativamente à frequência entre os quatro aeroportos internacionais, o Aeroporto Internacional Amílcar Cabral, sito na ilha do Sal, continua sendo o mais procurado, seguido do Aeroporto Internacional Aristides Pereira (AIAP) na Boa Vista.

Segundo a mesma fonte, o AIAP manteve a tendência registada nos anteriores anos, visto que a época alta apresentou uma contribuição superior à registada na época baixa e apesar da fraca frequência, o Aeroporto Internacional Cesária Évora (AICE) apresentou a mesma tendência, porém, a variação foi nula.

Conforme a mesma fonte, dos turistas que visitaram Cabo Verde, em 2021, ao contrário do que vinha acontecendo ao longo dos anos anteriores, Portugal apresentou maior percentagem, com 19,1%, seguido da Alemanha (14,6%), do Reino Unido (12,8%) e dos Países Baixos (9,4%).

Neste mesmo período, o país com menor peso percentual na emissão de turistas para Cabo Verde foi o Brasil, representando apenas 0,1% do total de turistas recebidos no arquipélago.

Em termos homólogos, todos os países que apresentaram variações negativas, destacam-se o Brasil (-96,4%), a Itália (-95,9%), o Reino Unido (-89,6%) e a França (-84,5%).

Segundo o INE, dos turistas que visitaram Cabo Verde a maioria (53%) era do sexo feminino e 45% do sexo masculino.

“As faixas etárias mais representativas dos turistas que visitaram Cabo Verde, em 2021, situam-se de 25 a 34 anos, representando 25%, de 35 a 44 anos e de 45 a 54 anos, representando 22%, cada. Cumulativamente, dois terços dos turistas têm idade entre 25 e 54 anos, o que indica que Cabo Verde é visitado por turistas adultos. Os jovens, entre 15 e 24 anos, tiveram menores representações (7%)”, precisou.

Na análise da estadia média por ilha visitada, o Instituto verificou que os turistas que visitaram a ilha do Fogo permaneceram mais tempo nesta ilha (estadia média de 45,5 dias) quando comparado com as outras, enquanto a ilha com menor estadia média dos turistas é a do Sal com 8,6 dias.

Conforme a mesma fonte, a maioria dos turistas recomenda Cabo Verde como destino turístico e a maioria manifestou intenção de regressar a Cabo Verde, 91% e 88%, respectivamente.

O INE observou ainda que os hotéis continuam a ser os estabelecimentos hoteleiros mais procurados, representando 85,6 % dos turistas, seguindo-se as casas particulares (8,4%), e os hotéis-apartamentos (1,6%).

Inforpress