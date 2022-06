Bubista chama quatro estreantes para o jogo contra o Equador no sábado

10/06/2022 01:05 - Modificado em 10/06/2022 01:05

A Seleção Nacional já se encontra em Miami, Estados Unidos da América, para neste sábado, 11 de Junho, defrontar o Equador, em jogo amigável, onde o seleccionador nacional Bubista chamou 19 jogadores, com destaque para quatro estreantes.

São eles, Paulo Soares do Rochester New York FC (Estados Unidos), ele que passou pelas camadas jovens, nomeadamente Sub-15, Sub-16 e Sub-19, sendo capitão nesse último escalão, Jerin Ramos do Ourense FC (Espanha), Gianni dos Santos do Pacific FC (Canadá) e Bryan Teixeira (Austria Lustenau), estes dois últimos também estiveram nas camadas jovens.

Destaque também para os regressos do guarda-redes Dylan Silva do Portimonense (Portugal) e do defesa Ludovic Soares do Slavia Sofia (Bulgária).

Nesta quinta-feira, às 20h00, a Seleção tem o primeiro treino no centro de treinos do Inter Miami.

Convocados

Guarda redes: Márcio da Rosa e Dylan Silva

Defesas: Stopira, Diney, Steven Pereira, Logan Costa, Steve Furtado, Dylan Tavares e Ludovic Soares .

Médios: Deroy Duarte, Cuca, Yannick Semedo, Paulo Soares e Jerin Ramos.

Avançados: Duk, Bebé, Lisandro Semedo, Gianni dos Santos e Bryan Teixeira.