Micá quer quebrar o enguiço: “Todos ganham á esta equipa do Mindelense menos a Académica ?”

10/06/2022 01:01 - Modificado em 10/06/2022 01:01

A Académica do Mindelo entra em campo, no próximo sábado, 11 Junho, para o embate com o Clube Sportivo Mindelense e espera quebrar o enguiço de ainda não ter vencido, os campeões nacionais esta época, nem no regional, nem no nacional. É que na primeira volta, os estudantes perderam por 2-1, após estarem a vencer por 1-0, no Estádio Adérito Sena, em São Vicente.

Com dois jogos, para o encerramento da fase de grupos, esta é uma partida extremamente importante para ambas as equipas e também. O teste de fogo para o conjunto treinado por Carlos Machado, que pode ou não provar que a ideia “Mindelense pode perder com qualquer equipa menos com a Académica do Mindelo”, não passa de um agoiro que muitos querem transformar numa máxima do futebol mindelense

Uma frase que tem sido espalhada nas redes sociais nos últimos tempos e que os adeptos dos vice-campeões esperam romper e provar com o bom futebol que tem praticado dentro do campo e que tem conseguido grandes exibições,

“A equipa esta época está acostumada a dar show e marcar muitos golos em seus jogos. Entretanto, contra o Mindelense não tem sido bem assim”. Deve ser enguiço ! S+o que no futebol tarde ou cedo os enguiços são quebrados

Com um futebol melhor, conforme os adeptos esperam que seja desta. “Custa perder jogos nos minutos finais. É agora ou nunca força e dedicação. Temos que vencer para continuar rumo ao sonho”.

“Precisamos vencer o Mindelense porque já é tempo de ganhar um jogo ao Mindelense. Todos ganham a esta equipa menos a Académica”.

“O psíquico tem que superar o passado… Ainda não vencemos o Mindelense esta época, em nenhuma das competições, no entanto não podemos ficar reféns do passado. Precisamos focar e deixar que as coisas aconteçam”.

A partida está marcada para sábado, 11, às 16:00, no Estádio Adérito Sena, no Mindelo, com os “estudantes”, que venceram o Barreirense na entrada da segunda ronda, por 4-2, a terem pela frente um “machucado” Mindelense, após a derrota fora de casa ante ao Botafogo por três 3-0.

Na classificação do Grupo C, disputadas quatro jornadas, Académica do Mindelo e Botafogo lideram com os mesmos sete pontos, ao passo que Mindelense e Barreirense somam quatro pontos cada.