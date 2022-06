Na falta de argumentos em campo CS Mindelense espera que a Micá não quebre o enguiço

Com o Nacional a caminhar para a recta final da fase de grupos, quando faltam duas jornadas, o interesse dos adeptos é maior, já que o Club Sportivo Mindelense defende o título de campeão nacional, com um desempenho aquém das expectativas.

No outro jogo do Grupo C, o campeão nacional em título, após derrota pesada, na quarta jornada, frente ao Botafogo, no Fogo por 3-0, quer voltar às vitórias este sábado contra a Académica do Mindelo. E todas as estatísticas apontam para uma vitória da equipa treinada por Almara. Mas como se sabe as estatísticas não ganham jogos e os enguiços também não sabem jogar a bola

O Mindelense, apesar das dificuldades que tem enfrentando em campo, a nível futebolístico e tático, tem conseguido melhores resultados contra a Académica do Mindelo, que não tem conseguido contrariar os resultados negativos frente aos rivais. E que se transformou em cliente do Mindelense.

E este sábado pela importância do desafio, “estudantes” e “Leões da Rua da Praia” vão disputar um jogo de elevado grau de dificuldade e de desfecho imprevisível. Embora todos, até os adeptos do Mindelense reconhecem que a Académica, esta época, tem praticado melhor futebol.

“O que nós adeptos queremos e esperamos é que seja um bom jogo de futebol e ganhemos a Acadêmica. Para já, esta é a nossa principal preocupação. Ganhar o jogo e melhorar o futebol praticado urgentemente. O jogo é bastante difícil, sabemos disso. A equipa técnica precisa repensar as escolhas e a forma como tem encarado os jogos e estar ao nível para vencer”.

“Olhando para os jogos disputados com a Académica do Mindelo, as perspectivas são boas para um bom resultado. E estamos preparados para um jogo difícil. Todos temos muito a perder, porque quem perder, pode ficar de fora da próxima fase”.

Na classificação do Grupo C, disputadas quatro jornadas, Académica do Mindelo e Botafogo lideram com os mesmos sete pontos, ao passo que Mindelense e Barreirense somam quatro pontos cada.