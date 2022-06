Turismo: Agência portuguesa quer apostar na divulgação da Ilha de Santo Antão

8/06/2022 15:26 - Modificado em 8/06/2022 15:26

A agência portuguesa CBR Tours, que presta apoio e consultoria em viagens e turismo, quer apostar na divulgação da ilha de Santo Antão como destino turístico no segmento da natureza e ambiental, após visita ao Posto de Turismo de Porto Novo.

“Com a pandemia, surge a necessidade de divulgar outros locais com características que se enquadram nas novas tendências da procura turística e, é neste contexto que Santo Antão surge com um forte potencial, derivado das suas características singulares”, refere uma nota divulgada pelo posto de turismo do Porto Novo.

Esta semana o posto recebeu a visita de Chayder Bruno, da Operadora CBR Tours sediada em Lumiar-Lisboa, que é uma Agência de Turismo que presta apoio e consultoria em viagens e turismo, através de protocolos especiais com agências de viagens, operadores e consolidadores.

Esta agência portuguesa já está a estabelecer contactos com os operadores e a conhecer a dinâmica do trabalho realizado no sector do turismo em Santo Antão com vista a iniciar o trabalho de promoção desta ilha, que tem sido apontado como “um caso exemplar” no segmento do turismo da natureza.

Esta agência tem vindo a desenvolver pacotes para as ilhas do Sal e da Boavista, tendo já uma forte presença do mercado português nestas duas ilhas.

A visita teve como principal objetivo estabelecer contactos, conhecer a dinâmica do trabalho realizado no setor do turismo no município, identificar contatos locais e visitar alguns sítios na cidade.

O trekking (caminhadas em trilhas) constitui o principal produto turístico de Santo Antão que recebe, durante a época alta, que decorre entre os meses de Outubro e Maio, “milhares” de turistas provenientes sobretudo da França, Bélgica e Alemanha para a prática deste tipo de turismo.

O primeiro-ministro, que esteve semana passada de visita a Santo Antão, com o turismo em agenda, disse acreditar que esta ilha tem potencial para receber, anualmente, 200 mil ou “muito mais” turistas.

AC