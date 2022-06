Jenifer Solidade lança novo EP – “Tanha” – em todas as plataformas digitais

Este é o mais novo trabalho da Jenifer Solidade, o EP “Tanha” que vai estar disponível em todas as plataformas digitais, a partir desta quarta-feira, 8. Já no dia 9, quinta-feira, vai ser um dos temas do EP, o single “Tanha” com vídeo clip.



Conforme explicou Jenifer Solidade em entrevista ao Notícias do Norte, “Tanha” é a mulher de Djack do seu primeiro single “Rancá Djack” e “Tanha” foi escolhida para dar sequência a história do marido.



“Dei seguimento a história do marido de Tanha, Djack. Fiz esta música no período de quarentena e que todos estiveram fechados em casa e aproveitei para escrever algumas músicas resultados desses tempos difíceis de pandemia”, esclareceu a cantora.



Por conta disso, a mesma disse “imaginar e fazer a história” de como seria a vida de Djack neste tempo de pandemia.



“Essas músicas significam nova época, nova etapa pós-covid, porque ninguém estava à espera de uma pandemia como esta que acabou por afetar as diversas relações humanas”, disse, a cantora que sublinhou ainda a seleção das músicas significa ainda “a minha forma de estar na vida, cantando de acordo com aquilo que acontece atualmente”.



Segundo contou a artista, este EP de seis faixas é composto por “Ginga da boa” que foi um semba que fez em homenagem durante convívio em Angola onde disse ser “tratada muito bem” e também referir a Banda Maravilha, “embaixadores do semba”, pelos quais partilhou alguns momentos no mundo da música.



Para além de “Nôs morna”, uma composição da cantora e outro de Hernany Almeida e Melo, mencionou também “Aga ne Rebera”, que é mais para ouvir do que dançar, e “Lua Cheia”.



A mesma conta que ultimamente recebeu um convite para ser vocalista de uma banda em Lisboa, Portugal.



Importa referir que Jenifer Solidade é uma das artistas que vai participar no Atlantic Expo Music marcada para sexta-feira e sábado próximos, na cidade do Mindelo e que o seu novo EP, com temas inéditas, vai ter o seu primeiro contacto com o público.



Jenifer Solidade Almeida nasceu em Mindelo, na ilha de São Vicente, e atualmente reside na ilha do Sal.



Após alguns anos dedicados ao estudo do canto em Portugal, decidiu iniciar o seu trabalho a solo, e em 2014 lançou a adaptação para crioulo do swing “ Hit the road Jack”, o 1º single “Rancá Djack”, tema original de Percy Mayfield, interpretado por Ray Charles, uma versão que satiriza os homens cabo-verdianos e brinca com a forma como as mulheres os tratam: “Mandamo-los embora, mas esperamos que voltem”.



