São Vicente: “Região Tour” pretende organizar evento cultural para angariar fundos para projectos sociais

8/06/2022 01:13 - Modificado em 8/06/2022 01:13

O Grupo Dinamizador “Região Tour” em São Vicente está à procura de financiamento para a reabilitação do piso no pátio da Escola de Ribeira Bote e para isso pretende organizar no próximo dia 18 de Junho, um arraial cultural para angariar fundos que irão reverter para a reabilitação do local, e também para outro projecto social, apoiar uma viagem a Santo Antão para as crianças do Centro de Acolhimento de Crianças com Vulnerabilidades Especiais de Chã de Alecrim.

Tudo, conforme Carlos Ribeiro, para proporcionar as crianças momentos especiais, no caso das crianças do Centro de Acolhimento de Crianças com Vulnerabilidades Especiais, que planejam fazer uma excursão a ilha de Santo Antão, para uma troca de experiências.

Uma iniciativa que a “Região Tour”, junto ao seu projecto da escola de Ribeira Bote e que o primeiro passo foi a recepção de um cheque de e 2.200 dólares para ajudar no projecto que esta orçamentado em mais de 1.000 contos caboverdianos, montante que o grupo espera arrecadar em parceria com o Ministério da Educação, algumas associações e também esperam contar com o envolvimento da comunidade e de ex alunos.

A ideia de reabilitar o piso partiu de Carlos Ribeiro que desde então não tem medido esforços para a sua concretização. O objetivo é conseguir boa parte do montante para que as obras possam iniciar na altura das férias escolares. “A ideia é conseguir arrecadar o máximo que pudermos e depois contar com o apoio do Ministério da Educação para que a ideia seja materializada”, refere o ativista social.

A ideia de reabilitar o pátio surgiu na altura dos jogos escolares 2022, durante a entrega de alguns equipamentos para os alunos que iriam participar nos jogos, foi notável que o local precisava de uma intervenção urgente. “Não adianta ter material e não ter um espaço para praticar desporto. Por isso, estamos a pedir apoio de toda a comunidade educativa, moradores, antigos alunos e da nossa diáspora”.

A directora da Escola Nova, Lurena Silvadiz disse que foram feitas algumas reabilitações, mas a escola precisa de mais. “Com o financiamento da Cooperação Luxemburguesa reabilitamos as casas de banho e a cozinha. O Ministério da Educação pintou as salas de aula e a biblioteca. Mas ainda precisamos fazer muita coisa”.