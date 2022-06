EUA: Aluno ameaça abrir fogo em escola e é detido na posse de uma arma

7/06/2022 16:36 - Modificado em 7/06/2022 16:36

Um estudante, de 17 anos, foi detido na Califórnia, nos Estados Unidos, depois de ameaçar abrir fogo numa escola. Estudante deixou mensagens nas redes sociais.

De acordo com a imprensa norte-americana, o jovem foi detido no sábado, depois de a polícia de Menifee ser informada acerca de alegadas mensagens ameaçadoras do jovem nas redes sociais. A polícia encontrou na posse do estudante uma ‘arma fantasma’.

Segundo revelaram as autoridades, as mensagens não identificavam uma escola específica ou alunos, apesar de o suspeito estudar na Escola Secundária de Heritage.

A polícia está agora a trabalhar para perceber a origem da arma. Sublinhe-se que, geralmente, as chamadas ‘armas fantasma’ são construídas a partir de kits disponibilizados online e que permitem que qualquer pessoa monte a arma. Uma vez que não têm um número de série, não são rastreáveis.

“Neste momento, não sabemos se ele comprou ou não o material (para montar a arma)”, disse o chefe da polícia de Menifee, Dave Gutierrez.

De acordo com a ABC News, o jovem está acusado de vários crimes, incluindo posse de arma não registada.

Recorde-se que a violência armada tem estado no centro do debate dos Estados Unidos, sobretudo depois de um jovem, de 18 anos, abrir fogo numa escola no Texas, matando 21 pessoas, incluindo 19 crianças, no passado mês de maio.

Notícias ao Minuto