Santo Antão/Turismo: Aguisa apela a mais celeridade na recuperação e reconstrução de trilhos

7/06/2022 16:27 - Modificado em 7/06/2022 16:27

O presidente da Associação dos Guias Profissionais de Turismo em Santo Antão, Odair Gomes, disse hoje que espera que o projeto de recuperação dos caminhos vicinais nesta ilha, lançado pelo Governo, seja implementado “o mais urgente possível”, visto que os trilhos estão em risco de desaparecer.

É que, “muitos” desses percursos estão em risco de desaparecer caso não sejam reconstruídos com urgência, avisou Odair Gomes, que se regozijou com o lançamento do projeto que, a seu ver, “deve sair do papel o mais urgente possível”.

“A ideia do projeto é boa. Contudo, não basta reabilitar, mas também recuperar e reconstruir. Fazemos fé que o projeto saia do papel o mais urgente possível, sob pena de muitos desses trilhos desaparecerem”, notou este responsável.

O programa de recuperação dos caminhos vicinais em Santo Antão, que são considerados “a espinha dorsal” do turismo de natureza nesta ilha, arrancará “ainda este ano” num investimento de 215 mil contos.

O Governo garante que se trata de um investimento na restauração dos caminhos vicinais com o objetivo de dar mais segurança aos turistas, guias e às populações que ainda utilizam estes trilhos.