ERIS lança “Manual de controlo de pragas no setor alimentar”

7/06/2022 16:27 - Modificado em 7/06/2022 16:27

No âmbito do Dia Mundial da Segurança Sanitária e Alimentar, a Entidade Reguladora Independente da Saúde (ERIS), faz o seu terceiro lançamento, na Cidade da Praia, desta vez intitulado “Manual de controlo de pragas no setor alimentar”. O objetivo deste livro visa sensibilizar e promover as boas práticas em segurança alimentar.

A Administradora Executiva da ERIS, Patrícia Alfama, avançou que o controlo de pragas no setor alimentar é um dos maiores constrangimentos para os empreendedores e um desafio para a Entidade Reguladora Independente da Saúde, que tem competência de garantir a aplicabilidade da legislação.

Para dar respostas a esse défice e marcar o Dia Mundial da Segurança Sanitária e Alimentar, assinalado hoje (07), a Entidade Reguladora Independente da Saúde realiza um webinar de lançamento do “Manual de controlo de pragas no setor alimentar”.

Este é o terceiro manual que a ERIS apresenta aos operadores econômicos e consumidores, na perspectiva de sensibilizar e promover as boas práticas em segurança alimentar. A Administradora Executiva da Entidade Reguladora Independente da Saúde afiança que a questão das pragas tem sido uma das não conformidades reiteradas.

“Alimentos Seguros, Melhor Saúde” é o lema que marca as comemorações do Dia Mundial da Segurança Sanitária e Alimentar deste ano. Patrícia Alfama diz que durante o webinar especialistas na área de higiene alimentar e controlo de pragas no setor alimentar vão partilhar experiências.