Vandalismo: cordas e madeiras do Pontão da Baía das Gatas usadas para fazer fogueiras e cercas

7/06/2022 01:35 - Modificado em 7/06/2022 01:35

Mindelenses e Câmara Municipal de São Vicente condenam a vandalização do Pontão na Baía das Gatas, por banhistas que retiraram madeira e corda do local para cozinhar e fazer cercas à volta das tendas.

Para os nossos entrevistados esta é um ato de vandalismo puro, onde as pessoas apenas estão interessados em causar danos em algo que não lhes custou, mas que foi feito para beneficiarem. “Há gente odiosa e rancorosa que nem se dá conta que este tipo de vandalismo é ato de agressão. Usam e descartam para que nada sirva para os outros que somos nós próprios” criticam.

Uma situação que levou a CMSV a reagir. O Vereador do pelouro do Ambiente e Saneamento condenou este ato. “É lamentável a situação que o pontão se encontra neste momento”, referiu José Carlos da Luz que chama atenção aos banhistas que frequentam a praia para preservarem o local. “É uma obra está ali para servir a população e quem nos visitar e pensamos que deverá ser valorizado”.

A obra requalificação da Baia das Gatas deveria ser entregue em Abril de 2021, no entanto neste momento estão paradas. “De facto ainda não foi entregue a Câmara Municipal de São Vicente, algo que esperamos para breve. Nesse sentido chamamos a atenção para o pessoal cuidar, já que vai servir a todos”, assegurou José Carlos da Luz.

O vereador diz que o vandalismo começou no dia 01 de Maio, com algumas pessoas a retirarem a madeira para fazerem lenha para grelhar ou cozinhar e retiraram parte da corda para cercar os espaços e ainda rebentaram o murro para brincar no parque infantil que está a ser construído no local.

“Daí que chamamos a atenção que é um bem público e que deve ser preservado para que possamos exigir mais do governo, para outros investimentos neste sentido”.

Diz que as obras estão paradas e a retoma vai ser para breve e avançou que uma equipa de saneamento está ali primeiro para manter o local limpo, e também para preparar para receber o festival 2022.

A Orla Marítima da Baía das Gatas deveria ser inaugurada em Dezembro de 2021 mas “vários contratempos”, conforme o governo obrigaram ao adiamento para meados de Abril do mesmo ano.

EC