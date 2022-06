Santiago: Estádio da Várzea em risco de colapsar

6/06/2022

Uma inspeção técnica realizada pela Câmara da Praia, no dia 2 de março de 2021, concluiu que devido ao estado avançado de deterioração, o Estádio da Várzea encontrava-se em perigo iminente de colapsar.

O relatório recomendou intervenções/reabilitações profundas com reforço estrutural nas arquibancadas, demolição parcial ou total das partes com rotura das armaduras e degradação do betão.

Ainda aconselhou que se ponderasse em relação ao custo benefício de uma possível reabilitação ou a construção de um novo estádio.

Tendo em conta a situação, o estudo recomendou que os trabalhos na área de jogo fossem realizados, depois da construção/reabilitação das arquibancadas.

Nova Inspeção

Nove meses depois, mais precisamente no dia 9 de dezembro, o Laboratório de Engenharia Civil realizou nova Inspeção ao Estádio, após informações na Comunicação Social de que as bancadas “em evidente estado de degradação” poderiam receber público.

Na sequência da visita o Laboratório informou o Gabinete da Ministra das Infra Estruturas Ordenamento do Território e Habitação, que com base em ensaios sobre o betão, verificou que suas resistências são muito fracas e por não ter sido feito trabalhos de reabilitação estrutural, era expectável que as resistências fossem menores.

Conforme o LEC, as reparações não foram estruturais, mas sim de “maquilhagem” dos problemas. A colocação de uma argamassa de revestimento pôs em causa a observação dos danos porque mascarou as patologias no interior do betão armado de cimento.

O Laboratório aconselhou que qualquer evento fosse realizado sem assistência ou com proibição de acesso às bancadas e aos balneários. Em alternativa, propôs a colocação de bancadas amovíveis, mas com proibição de acesso às bancadas e aos balneários.

Apesar das recomendações técnicas para a restrição do acesso às bancadas a do uso dos balneários, o Estádio recebeu o Campeonato Regional de Santiago Sul, jogos da Taça da Praia e do Campeonato Nacional, Sporting da Praia x Ultramarina e Sporting da Praia x Varandinha, este último, sem público. O Estádio também foi palco da Copa Leader Price que teve uma enchente na final realizada ontem a noite.